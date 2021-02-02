وكيل زراعة كفر الشيخ: التوسع فى زراعة الأنفاق البلاستيكية وبدء حملة تزحيم القمح

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المحافظة شهدت بدأت حملة تحزيم زراعات القمح ضد هجمات الفئران بجميع مراكز المحافظة، وإنطلقت لجان من المديرية والإدارات لمتابعة تنفيذ الحملة بالجمعيات التابعة للإدارات، وفحص مدى الإلتزام بالتعليمات الفنية للإدارة العامة للقوارض بداية من الخلط، وحتي توزيع الطعم علي الترع والمصارف المجاورة لزراعات القمح، مؤكداً أن الإدارات الزراعية عقدت ندوات إرشادية خاصة بمحصول القمح بالتعاون مع باحثي القمح بمركز البحوث الزراعية بسخا وأخصائي القمح بالمديرية.

وأضاف غربية لــ " اليوم السابع"، أنه شدد على توفير مبيدات الأصداء بالجمعيات الزراعية، وشن حملات على محال بيع المبيدات والمخصبات، وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكداً أنه تمت التوسعة في زراعة الطماطم والخيار من خلال الأنفاق البلاستيكية والزراعية بالتنقيط، مشيراً إلى أنه تم تحرير محاضر لــ 3 محال لبيع المبيدات الزراعية لمزاولة العمل بدون ترخيص.