ذكرت وكالة أنباء تونس، أن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، شهدت توترا وفوضى وسط خلافات مع الحكومة.
وقالت الوكالة عبر حسابها على تويتر: "النائبة عبير موسي استخدمت مكبر صوت داحل الجلسة، ورددت شعارات منددة بالحكومة، مما عطل سير أشغال الجلسة".
كانت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس عبير موسى، دعت التونسيين إلى الانتفاض ضد "شيخ الإخوان" راشد الغنوشى وحكمه وديكتاتورية جماعته.
كما دعت عبير موسى، في فيديو عبر صفحتها الرسمية، إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان وضد الفوضى والعنف وحكم المليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون.
واعتبرت موسى، أن ما يحدث في تونس، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية فى العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم.
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