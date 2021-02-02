وضع خريطة بإمكانيات شمال سيناء المتاحة لمواجهة الأزمات والكوارث

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن العميد أسامة العندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وضع خريطة بإمكانيات المحافظة المتاحة لمواجهة الأزمات والكوارث .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها، أن اجتماعا عقده سكرتير عام المحافظة ضم مديرى إدارات الأزمات ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية ومركز شبكات المرافق وأملاك الدولة وعدد من الإدارات المعنية.

وأشار الغندور، إلى أن الخريطة تحتوى على المعلومات والبيانات الكاملة عن محافظة شمال سيناء كعدد السكان والمساحة والموقع والحدود الإدارية والسواحل والطبيعة الجغرافية والسكانية، بجانب الإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات فى مختلف الجهات والمصالح الحكومية.

ووجه الغندور، بتحديد الأماكن الحيوية كالإذاعة والإرسال التلفزيونى ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والمستشفيات ونقاط الإسعاف والدفاع المدنى والحريق ومراكز الشباب والمدارس المخصصة كأماكن للإيواء خلال الأزمات وغيرها، ووضعها بالخريطة، بعد رفع الإحداثيات الخاصة بها.

لفت الغندور، إلى أن كل مكان يتم إضافته للخريطة يجب أن يتضمن جدول يحدد فيه الموقع والمعلومات والبيانات الخاصة به، والإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات.