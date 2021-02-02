اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وضع خريطة بإمكانيات شمال سيناء المتاحة لمواجهة الأزمات والكوارث

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:44 م
وضع خريطة بإمكانيات شمال سيناء المتاحة لمواجهة الأزمات والكوارث محافظة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العميد أسامة العندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وضع خريطة بإمكانيات المحافظة المتاحة لمواجهة الأزمات والكوارث .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها، أن اجتماعا عقده سكرتير عام المحافظة ضم مديرى إدارات الأزمات ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية ومركز شبكات المرافق وأملاك الدولة وعدد من الإدارات المعنية.

وأشار الغندور، إلى أن الخريطة تحتوى على المعلومات والبيانات الكاملة عن محافظة شمال سيناء كعدد السكان والمساحة والموقع والحدود الإدارية والسواحل والطبيعة الجغرافية والسكانية، بجانب الإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات فى مختلف الجهات والمصالح الحكومية.

ووجه الغندور، بتحديد الأماكن الحيوية كالإذاعة والإرسال التلفزيونى ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والمستشفيات ونقاط الإسعاف والدفاع المدنى والحريق ومراكز الشباب والمدارس المخصصة كأماكن للإيواء خلال الأزمات وغيرها، ووضعها بالخريطة، بعد رفع الإحداثيات الخاصة بها.

لفت الغندور، إلى أن كل مكان يتم إضافته للخريطة يجب أن يتضمن جدول يحدد فيه الموقع والمعلومات والبيانات الخاصة به، والإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات.


شمال سيناء

العريش

محافظة شمال سيناء

مواجهة الكوارث

اخبار شمال سيناء

سكرتير عام محافظة شمال سيناء

خريطة لمواجهة الكوارث

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لقيادات الأمن بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين، 25 يناير 2021 04:48 م

محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى وفاة طفل صعقا بالكهرباء.. صور

الأحد، 24 يناير 2021 04:53 م

محافظ شمال سيناء يتابع تجهيزات تطعيم الدفعة الأولى من لقاح كورونا.. صور

الأحد، 24 يناير 2021 04:36 م

سكرتير محافظة شمال سيناء يشكل لجنة للإشراف على إزالة القمامة في العريش

الإثنين، 18 يناير 2021 04:30 م

محافظ شمال سيناء: تفجير خط الغاز لن يؤثر على العريش

الإثنين، 18 يناير 2021 10:06 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة