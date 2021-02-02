مياه القناة: إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة المنايف الكومباكت بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد اليوم اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف الكومباكت "وحدة البورسعيدية"، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم ذاتيًا بمعرفة شركة محافظات القناة، فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال رئيس شركة مياه القناة، إنه سيتم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها على مراحل، حيث تم البدء فى إعادة التأهيل لوحدة البورسعيدية بطاقة تصميمية 30 ل/ث والتى من المقرر دخولها الخدمة مع نهاية الأسبوع المقبل على أن تتم أعمال إعادة التأهيل للوحدات الأخرى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وتضمنت أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة أعمال صيانة الطلمبات ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحى، وتغيير الواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع “العكرة – الفلاتر- الشبكة" بالإضافة الى أعمال مراشمة ودهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات.

ووجه "عصمت"، بإنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية وذلك للقضاء على مشكلات مياه الشرب في المناطق تغذيها المحطة، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصرى والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول من نواتج الحفر وكذا نواتج الإحلال والتجديد مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على الأصول وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.