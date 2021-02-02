لجنة حماية الطفل تحبط زواج 3 فتيات قاصرات بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أحبطت لجنة وحدة الحماية الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام، شرقي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، 3 حالات زواج مبكر لأطفال قاصرات بدار السلام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ترجع الواقعة عقب ورد بلاغ لوحدة الحماية من خط نجدة الطفل، يفيد نية أحد الآباء زواج 3 فتيات قاصرات يبلغن من العمر 12 سنة، تواصلت اللجنة مع عائلات الأطفال وعائلات العريس المتقدمين للعدول عن الزواج قبل بلوغ السن القانونيّ، ما ينتج عنه أضرار صحية وقانونية وذلك بإشراف المهندس عبدالمنعم عبدالقوي، رئيس مركز ومدينة دار السلام.

تم أخذ التعهدات اللازمة على ولي أمر الأطفال بعدم إتمام زواجهما قبل بلوغهما السن القانوني 18 عامًا طبقا للقانون وتم إمتثال ولى الأمر للتعليمات الصادرة من اللجنة.

كانت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، أحبطت قبل ذلك واقعة زواج مبكر لطفلة بالصف الثانى الإعدادى، وذلك قبل زفافها بأيام. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاءت الواقعة عقب تلقى خط نجدة الطفل 16000، بقيام موظف في التربية والتعليم بالتجهيز والإعداد لعرس نجلته البالغة من العمر 14 عاما بالصف الثانى الإعدادى وذلك بالمخالفة لقانون الطفل .

وقامت اللجنة الفرعية في سوهاج بإيقاف الزواج بعد أخذ التعهدات اللازمة على ولي أمر الطفلة بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانونى، مشيرًا إلى أن الطفلة تعتبر الحالة رقم 7 خلال الشهور القليلة الماضية التي تعاملت معها لجنة الحماية الفرعية بأخميم وأوقفت الزواج.

يذكر أن محافظة سوهاج أعلنت عن قيام اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللجان الفرعية بالمراكز، بالتدخل لمعالجة وحماية 604 حالة لأطفال مهددين ومعرضين للخطر، فى الفترة من يوليو 2019، وحتى يوليو 2020.