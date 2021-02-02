قافلة طبية لتقديم الخدمات العلاجية بقرية الإسماعيلية غدا فى المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طيبة بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية، وذلك خلال يومي 3 و4 من فبراير الجارى ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، للاهتمام بصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن أعمال القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال – الباطنة – الأسنان – الجلدية – القلب والصدر"، وذلك لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لكافة الفئات المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية بصفة دورية ومستمرة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين، مع الالتزام التام لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.