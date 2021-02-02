فتح باب التسجيل لخطوط المحمول المجانية لمستفيدى "تكافل وكرامة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم فتح باب التسجيل لخطوط المحمول المجانية لمستفيدى "تكافل وكرامة" برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدى برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا، لتعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات، والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أى تكلفة أو أى مصاريف إدارية أو ضريبة علي هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أى وقت لاحق، ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا على هذه الخطوط وبشكل متجدد شهرياً، مؤكدا أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازله له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد،وتفعيله مجاناً بالكامل، كما خصصت الشركة الخط الساخن «19457 » للرد على استفسارات و طلبات وشكاوي المستفيدين وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك.

وأوضح مسلم، أنه تم فتح باب الحجز الالكتروني على الرابط https://tk.te.eg لكافة مستفيدى برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة، أو إرسال كلمة "خط" علي الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ15 جنيها مصاريف توصيل، حيث يتم عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويتم بعدها التأكيد برقم "1" أوالرقم "2" لإعادة إدخال الرقم القومي، ثم يتم ارسال رسالة الإنهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة.