عون يتسلم رسالة الرئيس السيسى لطلب دعم لبنان لترشيح أبو الغيط لولاية ثانية

إيمان حنا و أحمد جمعة

تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلها اليه قبل ظهر اليوم السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي عبّر خلالها الرئيس السيسي عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار.

وتضمنت رسالة الرئيس السيسى طلب دعم لبنان لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط لولاية ثانية "من اجل خدمة القضايا العربية وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية".

ونوه الرئيس السيسي في رسالته – بحسب بيان صحفى للرئاسة اللبنانية - بإدارة أبو الغيط الرشيدة للجامعة العربية ومواردها البشرية والمالية "وهي العوامل التي أرى انها تؤهله لقيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن لا وضوح للرؤية بعد بالنسبة إلى إمكانية عقد القمة العربية في موعدها حتى تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه المسألة نظرا لظروف جائحة " كورونا "، مقترحا تفويض وزير الخارجية اللبنانية تناول هذا الموضوع وفق ما يقتضي النظام المعمول به لاتخاذ القرار الملائم خلال مداولات الاجتماع الوزاري المقرر عقده في 3 مارس المقبل لحسم هذا الموضوع خلال هذه الدورة.

وتطرق البحث بين الرئيس اللبنانى عون والسفير علوي الى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية- المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.