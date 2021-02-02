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تونس: نقابة الأطباء والصيادلة تعلن إضرابا غدا يشمل المستشفيات الجامعية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:52 م
تونس: نقابة الأطباء والصيادلة تعلن إضرابا غدا يشمل المستشفيات الجامعية
إيمان حنا

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أعلنت الكاتبة العامة لنقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين بتونس، أحلام بلحاج، اليوم، الثلاثاء، تمسك النقابة بتنفيذ إضراب عن العمل سيشمل جميع المستشفيات الجامعية بكامل تراب الجمهورية، غدا، الأربعاء، على خلفية عدم تطبيق الطرف الحكومي للنصوص الترتيبية للاتفاقية القطاعية المبرمة 6 أكتوبر المقبل وتردي وضعية المنظومة الصحية العمومية، وفق إذاعة موزاييك.

سيشمل هذا الاضراب  بالخصوص جميع الأنشطة الجامعية والعلاجية باستثناء الحالات الاستعجالية.


وكانت النقابة قد أجلت إضرابها المزمع وذلك إثر تعهد الحكومة قبل يوم من الإضراب بتنفيذ بنود الاتفاق ثم وقع تأجيل هذا التحرك النقابي إلى غد الموافق 3 فبراير إثر تأجيل الامتحانات في كليات الطب وطب الأسنان والصيادلة تزامنا مع فترة الحجر الصحي الأخير.


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