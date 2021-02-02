تسجيل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا" بصفوف الجالية الفلسطينية فى إيطاليا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربيين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجالية بإيطاليا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية حول العالم إلى 12 ألفا و39 إصابة، منذ بدء الجائحة.
وأضافت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم في صفوف الجالية، ليبقى عدد الوفيات 364 حالة.
تسجيل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا" بصفوف الجالية الفلسطينية فى إيطالياالثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:31 م
كورونا فى فلسطين - أرشيفية
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربيين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجالية بإيطاليا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية حول العالم إلى 12 ألفا و39 إصابة، منذ بدء الجائحة.
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