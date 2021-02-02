انفجار عبوة ناسفة بسيارة شحن فى ريف حلب ومصرع شخص

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة روسيا اليوم، مصرع شخص وإصابة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.



وأوضحت وسائل إعلام من المنطقة، أن العبوة انفجرت في المنطقة الصناعية في المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد الجرحى وصل إلى 3 أشخاص.



وكان أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 20 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان له، إنه تم رصد 10 عمليات قصف في محافظة إدلب و6 في محافظة اللاذقية و3 في حلب وعملية واحدة في ريف حماة.

وأشار سيتنيك إلى عدم تسجيل أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في منطقة وقف التصعيد بإدلب.

وذكر أن العسكريين الروس قاموا بدوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة السورية.