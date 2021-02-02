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المرصد: الجيش السورى يستقدم أسلحة ثقيلة ودبابات إلى ريف درعا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 11:11 م
المرصد: الجيش السورى يستقدم أسلحة ثقيلة ودبابات إلى ريف درعا سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السورى، أن الجيش السوري يستقدم أسلحة ثقيلة ودبابات إلى ريف درعا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المرصد السورى، أن قوات النظام السوري تقيم ثكنة عسكرية لميليشيات إيران في ريف درعا.

وفى وقت سابق أكد المرصد السوري، أن روسيا تواصل ضرباتها الجوية على أطراف مدينة إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقبلها أكد المرصد السورى، أن القوات التركية والفصائل الموالية تقصف طريق M4 الدولي ومناطق بريف عين عيسى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

 

 

 


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