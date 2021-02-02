اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:00 ص
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العراق والاتحاد الاوروبى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 02:00 ص
العراق والاتحاد الاوروبى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى
أ ش أ

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بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، سبل تطوير العلاقات الثنائية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الجانبين استعرضا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية التي تتضمن تحقيق الأهداف المرجوة.


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الاتحاد الأوروبى

عثمان الغانمى

كرستوف بويك

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