العراق والاتحاد الاوروبى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، سبل تطوير العلاقات الثنائية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الجانبين استعرضا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية التي تتضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
العراق والاتحاد الاوروبى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائيةالثلاثاء، 02 فبراير 2021 02:00 ص
وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى
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بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، سبل تطوير العلاقات الثنائية.
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