اليوم السابع
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الصين تهدى نقابة الصحفيين بالإسكندرية مستلزمات طبية للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:07 م
الصين تهدى نقابة الصحفيين بالإسكندرية مستلزمات طبية للوقاية من كورونا فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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أكدت جياولى ينغ، قنصل الصين بالإسكندرية على التعاون المشترك بين مصر وبلادها منذ بداية أزمة كورونا، لمواجهة هذا التحدى غير المسبوق، مما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

 

وأشارت ينغ، خلال إهداء القنصلية الصينية بالإسكندرية، مجموعة من المستلزمات الطيبة المتنوعة للنقابة الفرعية للصحفيين إلى أنها تكن كل الاحترام والتقدير لاعضاء نقابة الصحفيين.

 

ومن جانبه، قدم الكاتب الصحفى فكرى عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، الشكر لقنصل عام الصين على دعم القنصلية المتواصل لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى أنها المرة الثالثة التى تقدم فيها القنصلية مستلزمات طبية للصحفيين وبعض الجهات الأخرى منذ ظهور فيروس كورونا.

 

وقال عبد السلام، إن العلاقات المصرية الصينية تطورت منذ عام 2014 حتى وصلت إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شين جين بينج بتطوير العلاقات الثنائية.

 

جاء ذلك حسب الاتفاق بين الكاتب الصحفي فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وقنصل الصين السيدة جياولي ينغ.


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