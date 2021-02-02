اليوم السابع
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خالد صلاح
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السعودية والكونغو الديموقراطية توقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:02 ص
السعودية والكونغو الديموقراطية توقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان
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وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديموقراطية، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين؛ انطلاقًا من حرص السعودية على تطوير العلاقات الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة وتدعيم الروابط التاريخية والمصالح المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقية تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة.. كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.
وقع الاتفاقية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديموقراطية ماري تومبا نزيرا.


السعودية

الكونغو الديمقراطية

أحمد بن عبدالعزيز قطان

السعودية والكونغو الديمقراطية

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