السعودية والكونغو الديموقراطية توقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين

أ ش أ

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديموقراطية، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين؛ انطلاقًا من حرص السعودية على تطوير العلاقات الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة وتدعيم الروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقية تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة.. كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وقع الاتفاقية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديموقراطية ماري تومبا نزيرا.