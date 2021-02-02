الرئيس الجامبى يعرب عن تقديره للمساعدات السعودية إلى بلاده

التقى رئيس جامبيا ادما بارو فى العاصمة بانجول سفير المملكة العربية السعودية لدى بلاده فهد بن على الدوسرى بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وشكر الرئيس الجامبي، المملكة قيادةً وشعباً على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لبلاده، كما قدم شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله لدفع العلاقات بين البلدين.
الرئيس الجامبى يعرب عن تقديره للمساعدات السعودية إلى بلادهالثلاثاء، 02 فبراير 2021 06:00 ص
رئيس جامبيا ادما بارو
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التقى رئيس جامبيا ادما بارو فى العاصمة بانجول سفير المملكة العربية السعودية لدى بلاده فهد بن على الدوسرى بمناسبة انتهاء فترة عمله.
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