اليوم السابع
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الرئيس الجامبى يعرب عن تقديره للمساعدات السعودية إلى بلاده

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 06:00 ص
الرئيس الجامبى يعرب عن تقديره للمساعدات السعودية إلى بلاده رئيس جامبيا ادما بارو
وكالات

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التقى رئيس جامبيا ادما بارو فى العاصمة بانجول سفير المملكة العربية السعودية لدى بلاده فهد بن على الدوسرى بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وشكر الرئيس الجامبي، المملكة قيادةً وشعباً على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لبلاده، كما قدم شكره للسفير الدوسري على ما بذله من جهود أثناء فترة عمله لدفع العلاقات بين البلدين.


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فهد الدوسرى

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