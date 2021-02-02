اليوم السابع
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الرئيس التونسى: الدولة مستمرة ورئيسها الضامن لاستمراريتها

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:34 م
الرئيس التونسى: الدولة مستمرة ورئيسها الضامن لاستمراريتها قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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قال قيس سعيد الرئيس التونسى، إن الدولة مستمرة ورئيسها الضامن لاستمراريتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس التونسى، أن هناك من يحاول توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدته.

وفى وقت سابق قام الرئيس التونسى قيس سعيد عصر اليوم، بزيارة إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وحرص أن تكون غير معلنة، والتقى خلالها المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وسط هتافات تنادي بحل البرلمان، بينما أبدى آخرون تضامنهم مع الرئيس مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية.

 

 


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