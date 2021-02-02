الإندنبدنت: كبار الديمقراطيين يتعهدون بالعمل لتقنين الماريجوانا هذا العام

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ثلاثة من كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تعهدوا بالعمل من أجل تقنين الماريجوانا هذا العام ، بما في ذلك زعيم الأغلبية تشاك شومر.

وأصدر السيناتور شومر ، جنبًا إلى جنب مع سيناتور نيوجيرسي كوري بوكر وسيناتور أوريجون رون وايدن ، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عزمهم على العمل من أجل إصلاح سياسة القنب.

وجاء في البيان: "الحرب على المخدرات كانت حربًا على الناس - وخاصة الملونين. إن إنهاء حظر الماريجوانا الفيدرالي ضروري لتصحيح أخطاء هذه الحرب الفاشلة وإنهاء عقود من الأذى الذي لحق بالمجتمعات الملونة في جميع أنحاء البلاد."

كما قال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إنه مع استمرار "الولايات في إضفاء الشرعية على الماريجوانا" ، فإنهم سيعملون أيضًا على "حماية الأشخاص الذين تم استهدافهم ظلماً في الحرب على المخدرات".

وقالوا: "نحن ملتزمون بالعمل معًا لتقديم ودفع تشريع شامل لإصلاح سياسة القنب حيث أنه لن يطوي صفحة هذا الفصل المؤسف من التاريخ الأمريكي فحسب ، بل يلغي أيضًا العواقب المدمرة لهذه السياسات التمييزية".

وقال البيان إن النظر في هذه الإصلاحات سيكون "أولوية" لأعضاء مجلس الشيوخ طوال الدورة 117 للكونجرس.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إنهم يعتزمون إصدار مسودة مناقشة موحدة حول الإصلاح الشامل في الجزء الأول من هذا العام "لضمان العدالة التصالحية وحماية الصحة العامة وتطبيق واللوائح ".

سبق أن شارك شومر في رعاية تشريع إلغاء تجريم الماريجوانا منذ عدة سنوات ، وفقًا لقناة CNBC.

على الرغم من النجاح الواسع لإضفاء الشرعية على العقار على مستويات الولايات في جميع أنحاء البلاد، فقد أثبت مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون سابقًا أنه عقبة لتغيير السياسات على المستوى الفيدرالى.

ووفقا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أضفت حتى الآن 15 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا الشرعية على الماريجوانا للاستخدام الترفيهي للبالغين ، وتسمح 36 ولاية بالاستخدام الطبي للعقار ، وفقًا لـ CNBC