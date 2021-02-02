الأقصر تجهز مشروعا عمرانيا جديدا بمنطقة حوض الرمال يضم 2500 وحدة سكنية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظه الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى التجهيز حالياً لإقامة مشروع عمرانى جديد متكامل بمدينة القرنة "منطقه حوض الرمال" على النيل بمساحة 80 فدان تضم 2500 وحدة سكنية ومناطق للخدمات ومناطق تجارية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء لتكون إضافة جديدة لمحافظة الأقصر.

ومن جانبه قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم البدء فى أعمال المساحة والجسات فى موقع الأرض، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن البدء فى مشروع التطوير العمرانى بعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة أنحاء الجمهورية

وأضاف العميد علاء عبد الجابر، أنه تم عقد اجتماع وعمل محضر تنسيقا مع الجهه المنفذة والمختصين وتسليم الموقع على أرض الواقع للبدء فى المشروع، حيث وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بحصر كافة الإحتياجات حالياً ومستقبلاً، مع تقديم كافة أنواع الدعم وحل أي معوقات لتنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى.

وفى نفس السياق قال رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إنه شهدت المدينة اليوم الثلاثاء، حالة من النشاط فى حركة السياحة وسط تواجد مكثف من رجال المدينة والشرطة بمختلف المواقع السياحية، حيث قام بجولة لمتابعة خدمة السائحين بصورة أفضل فى مختلف أرجاء المدينة، موضحاً أنه يجرى العمل على قدم وساق فى خدمة كافة الأفواج السياحية التى تتوافد على المحافظة سواء من أسوان أو الغردقة أو باقى مدن الجمهورية، حيث زار وتفقد خدمة السياح فى جميع المواقع السياحية ومنها معبد الملكة حتشبسوت، وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك ومقابر وادى الملكات، وشدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة للأفواج السياحية خلال زيارتهم للبر الغربى.



الأقصر تجهز مشروع عمرانى جديد بمنطقة حوض الرمال بمساحة 80 فدان



جانب من تجهيز مشروع عمرانى بمنطقة حوض الرمال