إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة في غزة.. وجيش الاحتلال يكشف التفاصيل

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي قطاع غزة، وفق ما نشرت وكالة سبوتنيك.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "خلال نشاط عملياتي لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير، سقطت طائرة دون طيار تابعة للجيش جنوبي قطاع غزة".

وأضاف الجيش في بيانه إنه "ليس هناك مخاوف من تسرب معلومات" من الطائرة التي سقطت في القطاع.

ولم يضف الجيش مزيدا من التفاصيل حول ملابسات سقوط الطائرة، والمهمة التي كانت بصدد تنفيذها في قطاع غزة.

وهذه هي ثالث طائرة دون طيار يفقدها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ومساء أمس الأول (الأحد)، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن مسلحين في قطاع غزة أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

ونقلت القناة في حينها عن مصادر في الجيش إن طائرة دون طيار تم إسقاطها داخل قطاع غزة دون مخاوف من تسرب معلومات.

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل، حول ملابسات إسقاط الطائرة دون طيار، والمهمة التي أطلقت من أجلها في سماء القطاع.

إلا أن وكالة "معا" الفلسطينية (مستقلة) نقلت عن مصادر لم تسمها أن "مقاومين فلسطينيين تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية شمال القطاع ونقلها لمكان آمن".

ونشرت الوكالة صورا قالت إنها للطائرة الإسرائيلية التي سقطت شمال القطاع.

وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتي على الحدود.

وقال أفيخاي أدرعي في بيان: "سقطت قبل قليل مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان".

وأضاف: "لا خشية من تسرب للمعلومات".

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الحربي، التابعة لـ"حزب الله"، في بيان أن "المقاومة الإسلامية، أسقطت صباح اليوم الاثنين، طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

ولاحقا نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، صور الطائرة المسيّرة الإسرائيلية التي أسقطها الاثنين.

وقال "حزب الله"، في بيان له: "اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيلياً، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان".