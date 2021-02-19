4 طرق لإرسال شكوتك للتنمية المحلية لإزالة تراكمات مياه الأمطار بالشوارع

شهدت عدد من المحافظات على مدار اليومين الماضيين موجة من الطقس السيء و سقوط أمطار غزيرة خلفت ورائها تجمعات لمياه الأمطار، فى عدد من الشوارع والتى عملت المحافظات على شفطها من خلال نشر معداتها فى الشوارع والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على أنها تتلقى شكاوى المواطنين من تراكم مياه الأمطار لتدفع فورا بسيارات شفط المياه إلى أى مناطق ترد من خلالها الشكاوى لشفطها.

وتتلقى وزارة التنمية المحلية من خلال الآتى:

1- تتلقى الوزارة الشكاوى على أرقام غرفة العمليات المركزية وهى :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

2- يمكن إرسال شكوى إلى مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

3- كما يمكن إرسال شكوى عبر الخط الساخن لمبادرة الوزارة 15330.

4 - خصصت الوزارة وسيلة أخرى لتلقى الشكاوى عبر واتس آب على الرقم 01150606783.

وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعه المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة التى تم اقرارها مسبقا، مؤكدًا أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأكد شعراوى، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول.

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية فى المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة ، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.