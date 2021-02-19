اليوم السابع
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27 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:52 م
27 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامى لهيئة الموانئ المصرية فى بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر استقبال 4 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.


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