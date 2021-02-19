27 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامى لهيئة الموانئ المصرية فى بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر استقبال 4 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.