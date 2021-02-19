وكيل أوقاف الأقصر يتابع العمل بمساجد الطود ويحضر صلاة الجمعة بمسجد الحسينات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه قام بعمل جولة تفقدية على عدد من المساجد بمركز ومدينة الطود، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الإدارى والدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناءاً على تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه عقب استكمل جولته التفقدية بمساجد مركز ومدينة الطود، سيقوم بأداء خطبه الجمعه بمسجد الحسينات بقربه الحسينات بمركز ومدينة الطود، وذلك بحضور كوكبه من التنفيذيين والقيادات الدعوية بالمديرية وإدارة أوقاف الطود، مؤكداً على أنه تم إطلاق حملات التعقيم والتطهير الأسبوعية للمساجد ليلة الجمعة، حيث تم إطلاق الحملات لرش وتعقيم وتطهير المساجد بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم بناءاً على تعليمات الوزارة واستمراراً للعمل بالإجراءات الإحترازية، تم البدء فى حملة لتعقيم وتطهير المساجد بالمديرية، وذلك يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى.

وكانت قد نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، فعاليات أولى الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، والتى تستمر لمدة أربعة أيام فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وذلك بحضور ومتابعة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، حيث تم إطلاق أول دورة تدريبية للأئمة بجامعة الأقصر عن "اللغة العربية"، وقد تم عقد الدورة التدريبية بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث يحاضر بالدورة كلاً من ، الدكتور محمود النوبى أحمد، والاستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآلسن ، ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتورة ليلة يوسف حميد الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآلسن ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح أبو الحسن الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن.