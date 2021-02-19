اليوم السابع
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وكالة الطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم فى موقعين بإيران

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:00 م
وكالة الطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم فى موقعين بإيران مفاعل نووى
(رويترز)

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قال دبلوماسيون، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم فى موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضى بعد شهور من المماطلة.

 

وأضاف الدبلوماسيون، أن الوكالة تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها فى شرح السبب، الأمر الذى قد يعقد جهود الولايات المتحدة لإحياء الدبلوماسية النووية.

 

ويهدد الاكتشاف ورد إيران بالإضرار بجهود الإدارة الأمريكية الجديدة لإحياء الاتفاق النووى المبرم مع إيران عام 2015 والذى انسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

 

ورغم الاعتقاد بأن الموقعين المكتشف بهما آثار اليورانيوم غير نشطين منذ نحو عقدين، إلا أن معارضى الاتفاق النووى ومنهم إسرائيل يقولون إن الدليل عن أنشطة نووية غير معلنة يثبت أن إيران لا تتصرف بنية حسنة.

 

وأحجم سفير إيران فى الوكالة كاظم غريب عبادى عن التعليق وكذلك الوكالة ذاتها، وقال مسؤول إيرانى كبير "ليس لدينا ما نخفيه. ولذلك سمحنا للمفتشين بزيارة الموقعين".

 

وأمهلت إيران بايدن حتى 23 فبراير، لرفع العقوبات التى فرضها ترامب وإلا ستوقف التفتيش المفاجئ الذى تجريه الوكالة وفقا للاتفاق النووي.

 

ونص الاتفاق النووى على رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي، ومن المتوقع أن تصدر الوكالة خلال أيام أيضا تقريرها الربع سنوى عن الأنشطة النووية الإيرانية.

 

وقال سبعة دبلوماسيين لرويترز إن الوكالة ستستغل الفرصة لتوبيخ إيران على فشلها فى شرح سبب وجود آثار اليورانيوم فى الموقعين.

 

وعُثر على المادة خلال تفتيش مفاجئ للوكالة فى موقعين خلال شهرى أغسطس وسبتمبر بعدما منعت إيران التفتيش لسبعة أشهر.

 

وقال أربعة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة لرويترز إن المادة المكتشفة فى تلك العينات هى اليورانيوم، وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضى غير مخصب.

 

وذكرت الوكالة أنها تشتبه فى أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهى خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

 


وكالة الطاقة الذرية

النووي الايرانى

يورانيوم

إيران

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