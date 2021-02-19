وفد روسى يزور مزارع الفراولة بالإسماعيلية.. صور

وكان في استقبالهم الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس علي غنيم مدير الشؤون الزراعية.

ورافق زيارة الوفد المهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات والمهندس أحمد عبد الفتاح مدير البساتين المهندس ثروت هاشم مدير جمعية الروضة ومهندس أشرف عثمان مهندس مكافحة بستانية ومهندس ربيع رئيس أقسام البساتين بالقنطرة غرب.

وأوضح عبد القادر أن المحافظة تطبق أحدث الأساليب الزراعية المتطورة فى الزراعة المكشوفة والمحمية والمكافحة المتكاملة لإنتاج غذاء صحي وأمن وخالٍ من الأثر المتبقى من المبيدات.

وأشار إلى تمتع المحافظة بمميزات التصدير والإنتاج للعديد من المحاصيل التسويقية المهمة على مستوى الجمهورية في الأسواق الخارجية لحصولها على أعلى معدلات المواصفات الدولية وشهادات الأيزو، وأوضح ان محطات فرز وتعبئة المحاصيل المعدة للتصدير الذي تتميز بها محافظة الاسماعيلية والزراعات التي تنتشر بها وأهم المعاملات المتبعة في حفظ وتداول المحاصيل المنتجة مجيبًا عن كافة تساؤلات الضيوف.

وقال عبد الفتاح ان الهدف من تصدير محصول الفراولة هو زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية وزيادة دخل المزارع الإسماعيلاوى في ظل جاءحة كورونا التي تجتاح العالم وانتعاش الاقتصاد المصري بزيادة التصدير وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع خاصة ان المزارع الاسماعيلي لدية وعي وخبرة في تطبيق الممارسات الزراعية الصحية ومعرفة شروط التصدير جيدا.

وقد أبدي الوفد الروسي اعجابة الشديد بمستوي الجودة لمحصول الفراولة الاسماعيلي والمعاملات التي تتم أثناء الزراعة من مكافحة بيولوجية التسميد حيوي ونظافة المحصول وكذلك معاملات مابعد الحصاد من فرز وتعبئة وتجميد.