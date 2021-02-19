وضع السم فى "الجاتوه".. مصرع شاب مسموما على يد صديقه بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شاب فى الثلاثينيات من العمر مصرعه مساء اليوم الجمعة على يد صديقه، بعدما قدم له قطعة "جاتوه" أمس الخميس على أحد المقاهى، فتناولها المجنى عليه ولقى مصرعه مسمومًا.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع "س.م.س"، 30 عامًا عامل فى الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية والعميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث.

وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجنى عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له، وتوصل فريق البحث الجنائى لهوية الجانى، وتبين أنه زميل للمجنى عليه فى العمل بإحدى شركات الاستثمار.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء أحمد المراكبى ومحمد النجار ومروان منصور، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.

يذكر أن المجنى عليه تناول "الجاتوه" أمس الخميس على أحد المقاهى بعدما قدمه له الجانى، وانتقل على إثرها لمستشفى جامعة قناة السويس ولقى مصرعه اليوم الجمعة.