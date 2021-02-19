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وزير دفاع أمريكا: يجب الاتحاد ضد صعود روسيا والصين والإرهاب ووضع أفغانستان

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:17 م
وزير دفاع أمريكا: يجب الاتحاد ضد صعود روسيا والصين والإرهاب ووضع أفغانستان وزر الدفاع الأمريكى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، على ضرورة التوحد ضد صعود روسيا والصين والإرهاب والوضع في أفغانستان.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى، أن أمريكا ملتزمة بالدفاع عن النظام العالمي الذي قوضته الصين، مشيرا إلى أن الصين هي التحدي الأول الذي يواجه أمريكا.

وشدد أوستن على أن توسيع مهمة الناتو في العراق استجابة لطلب الحكومة هناك، مضيفا: " لن نسمح بأن تعود أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة لن تنسحب بشكل متسرع من أفغانستان ، مردفا:" سنتشاور مع الحلفاء بشأن خطواتنا المقبلة في أفغانستان".

 


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