وزير الدفاع الأمريكى يدعو إلى خفض فورى للعنف فى أفغانستان

واشنطن (رويترز)

دعا وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الجمعة، إلى خفض فورى للعنف فى أفغانستان، قائلا إنه لا قرار إلى الآن حول مستقبل القوات الأمريكية فى البلاد.

وقال أوستن للصحفيين "أدعو جميع الأطراف إلى اختيار السبيل نحو السلام. لا بد أن ينخفض العنف الآن".

وتراجع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اتفاق فبراير 2020 مع طالبان وهى مراجعة من المتوقع أن تحدد ما إذا كانت ستلتزم بالمهلة المحددة لانسحاب آخر جندى أمريكى من أطول حرب أمريكية إلى الآن.

وقال أوستن "أيا كانت نتيجة المراجعة التى نجريها، لن تقوم الولايات المتحدة بانسحاب متعجل أو غير منظم من أفغانستان".