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وزير التعليم العالى: صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:24 م
وزير التعليم العالى: صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور  جمال عبدالسميع الشاذلي، نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.
- الدكتور  جمال عبدالحي عمران، عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.
- الدكتور  إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدا لكلية التربية جامعة دمنهور".
- الدكتور مصطفى أحمد حمزة، عميدا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور".
- الدكتور  عرفة صبري جمعة حسن، عميدا لكلية العلوم جامعة الفيوم.
- الدكتور  أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالحميد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم".
- الدكتور  أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدا لكلية التجارة جامعة بورسعيد".
- الدكتور علي عبدالرحمن سيد غويل، عميدا لكلية الطب جامعة الوادي "قنا".


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