وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات بتلا.. صور

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمحاسب أشرف الليثى، رئيس مجلس مركز ومدينة تلا إلى قرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مسجد عصمت السادات بعد إحلاله وتجديد من قبل وزارة الأوقاف.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم - تلا - محافظة المنوفية بعد إحلاله وتجديده، ويؤدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

ويؤكد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.



وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات



وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات



جانب من افتتاح المسجد