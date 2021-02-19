اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 08:51 ص
خالد صلاح
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نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:00 ص
نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(أ ش أ):

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قالت جامعة ولاية نيفادا وكلية رينو للطب الأمريكية إن مسؤولى الصحة فى الولاية اكتشفوا أول حالة إصابة بمتغير فيروس كورونا الذى تم اكتشافه لأول مرة فى جنوب أفريقيا.

 

وأوضح بيانٌ صادر عن الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية- أن الحالة عُثر عليها فى مدينة رينو بإقليم مقاطعة واشو فى ولاية نيفادا.

 

وأوضح مختبر الصحة العامة بولاية نيفادا أنه قام - فى البداية - بتتبع العينة يوم السبت، وأكد الإصابة بعد المزيد من التحليل للبيانات اليوم.

 

وحسب (سي.إن.إن.)، فإن الحالة لشخص سبق له السفر إلى جنوب إفريقيا وظهرت عليه الأعراض بعد وصوله إلى رينو.

 

 


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