ندوة علمية أونلاين بكلية آثار الأقصر حول جودة البيئة التعليمية وبيئة الامتحانات

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كلية الآثار بجامعة الأقصر، فعاليات ندوة علمية حول جودة البيئة التعليمية وبيئة الامتحانات، أونلاين بحضور أساتذة الكلية وعدد من المسئولين صباح اليوم، برعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار بالأقصر، لاسيما وأن طلاب الجامعات بصدد أداء امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول.

وألقي المحاضرة الدكتور إيهاب زهران إستشاري الجودة والعلوم الإدارية والمحاضر بجامعة القاهرة، حيث تناول المحاضر التعريفات المختلفة للبيئة وسبل تحقيقها وأهم متطلباتها في مجال التعليم ، كما تناول سبل توفير بيئة تعليمية وتربوية جيدة وسبل توفير بيئة امتحانية صحيحة.

وحضر فعاليات المحاضرة أونلاين كل من الدكتور مؤمن سعد مدير إدارة التدريب بمعبد الكرنك، وشحات وان المرشد السياحي بمحافظة الأقصر، والدكتور عبد العزيز المصري استشاري أنظمة الجودة، والدكتور احمد جيلاني الحاصل علي دكتوراه علوم النانو تكنولوجي جامعة جنوب الوادي، والدكتورة حمدية مليجي مدير إدارة وحدة البحوث بإدارة البيئة والصحة المهنية بالأقصر، والمهندس عادل مرقص سفير التسامح الإنساني من دولة الإمارات، والدكتور محمد عزت حشاد المدرس بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات، والدكتورة شيماء محجوب المدرس بكلية الاثار بالاقصر، والدكتورة أميرة أحمد مدرس العلوم الإدارية بجامعة المنيا، وياسمين علي مدير أكاديمية wake up للتدريب، وأماني محمود كاتبة السيناريست، ومجموعة من الطلاب بكليتي الآثار والفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وعدد من الحضور المهتمين بمجال الجودة.

وكان الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور السيد محمد أبو دهب للقيام بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، كما أصدر قرارات بتكليف الدكتور محمود مصطفى علام الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة وكيلا لكلية الفنون الجميلة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد سليمان عبدالحليم وكيلاً لكلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مايكل مجدى ذكى وكيلاً لكلية السياحة والفنادق لشئون البيئة وخدمة المجتمع.



ندوة علمية أونلاين لكلية آثار الأقصر حول جودة البيئة التعليمية