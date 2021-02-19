نانسى بيلوسى: خطة الإنقاذ توفر 40 مليار دولار لدعم المتضررين من كورونا

كتب محمد شعلان

أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الامريكية، أن النساء فى الولايات المتحدة يتحملن العبء الأكبر من إحصاءات البطالة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، فضلا عن النقص الحاد فى الدعم الكافي لرعاية الأطفال، مفيدة بأن خطة الانقاذ الامريكية ستوفر 40 مليار دولار لمواجهة هذه الأزمات التي تعاني منها الأسر.



نانسى بيلوسى على تويتر

وغردت نانسي بيلوسى، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "تتحمل النساء بشكل غير متناسب العبء الأكبر لإحصاءات البطالة المدمرة لـ COVID-19 والنقص الحاد في الدعم الكافي لرعاية الأطفال هو السبب إلى حد كبير. تتضمن خطة الإنقاذ الأمريكية 40 مليار دولار لتوفير حلول للآباء".

وفى وقت سابق، قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب إن مجلس النواب سيمرر حزمة الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا بحلول نهاية الشهر.

في رسالة جديدة بعنوان "الزملاء الأعزاء" موجهة إلى زملائها أعضاء التجمع الديمقراطي، احتفلت بيلوسي بموافقة مجلس الشيوخ على قرار الميزانية، مما مهد الطريق لتمرير حزمة الإغاثة دون دعم الجمهوريين.

وقالت بيلوسي في الرسالة "كما نعلم جميعًا، الميزانية هي انعكاس لقيمنا. إن عملنا لهزيمة كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكي هو عمل عاجل وذو أولوية قصوى. مع قرار الميزانية هذا ، اتخذنا خطوة عملاقة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش".

واجتمعت رئيسة مجلس النواب والرؤساء الديمقراطيون للجان الرئيسية في مجلس النواب مع جو بايدن، الرئيس الأمريكى في البيت الأبيض لمناقشة حزمة الإغاثة.

وقالت بيلوسي في رسالتها: "في الأسبوع المقبل ، سنكتب التشريع لإيجاد طريق للمرور النهائي لخطة الإنقاذ الأمريكية لبايدن ، حتى نتمكن من إنهاء عملنا قبل نهاية فبراير".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مجلس الشيوخ يعمل على جدول زمني مختلف لتمرير حزمة فيروس كورونا لأن الغرفة يجب أن تجري المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مما يؤخر الخطوات التالية في حزمة الإغاثة حتى بعد التوصل إلى حكم.