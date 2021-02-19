نائب محافظ المنيا يسلم مساعدات لبعض الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة عدد من الحالات الإنسانية، والأولى بالرعاية، بمركز المنيا، وتسليم مساعدات عينية لهم، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.
قال نائب المحافظ، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والحالات الإنسانية، ويظهر ذلك جلياً من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التى تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكداً متابعة المحافظ للحالات والأسر التى تحتاج للمساعدة وذلك بتوفير وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودى الدخل، لتوفير حياة كريمة.
سلم نائب المحافظ، مساعدات عينية لأسرة بحى جنوب مدينة المنيا، موجها بفحص أوراقها لتقديم كافة الرعاية الطبية لها، والتنسيق مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل، لزوج الحالة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف اعانة مالية عاجلة للأسرة لمدة 6 أشهر، بالإضافة الى تسليم مساعدات لأسرة بها 3 أفراد من ذوى الهمم، بعزبة عمار علاق، التابعة لمجلس قروى طوخ الخيل، بمركز المنيا، حيث كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير وسيلة لاستلام المعاش الخاص بهم فى أماكنهم دون تكبد عناء الذهاب لاماكن الصرف، وذلك مساعدة وتخفيفا عن والدتهم التى ترعاهم، بالإضافة إلى إمكانية إعادة بناء سقف منزل الاسرة نظراً لسوء حالته.
وعلى هامش الجولة تفقد نائب المحافظ، معهد الأورام بالمنيا، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتقى نائب المحافظ مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التى تواجههم فى العلاج وطرق الحصول على الأدوية، كما وجه بحل مشكلة طبية لإحدى الحالات بالمعهد.
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