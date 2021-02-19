اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يسلم مساعدات لبعض الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:42 م
نائب محافظ المنيا يسلم مساعدات لبعض الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا
المنيا_ حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة عدد من الحالات الإنسانية، والأولى بالرعاية، بمركز المنيا، وتسليم مساعدات عينية لهم، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

قال نائب المحافظ، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والحالات الإنسانية، ويظهر ذلك جلياً من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التى تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكداً متابعة المحافظ للحالات والأسر التى تحتاج للمساعدة وذلك بتوفير وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودى الدخل، لتوفير حياة كريمة.

سلم نائب المحافظ، مساعدات عينية لأسرة بحى جنوب مدينة المنيا، موجها بفحص أوراقها لتقديم كافة الرعاية الطبية لها، والتنسيق مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل، لزوج الحالة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف اعانة مالية عاجلة للأسرة لمدة 6 أشهر، بالإضافة الى تسليم مساعدات لأسرة بها 3 أفراد من ذوى الهمم، بعزبة عمار علاق، التابعة لمجلس قروى طوخ الخيل، بمركز المنيا، حيث كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير وسيلة لاستلام المعاش الخاص بهم فى أماكنهم دون تكبد عناء الذهاب لاماكن الصرف، وذلك مساعدة وتخفيفا عن والدتهم التى ترعاهم، بالإضافة إلى إمكانية إعادة بناء سقف منزل الاسرة نظراً لسوء حالته.

وعلى هامش الجولة تفقد نائب المحافظ، معهد الأورام بالمنيا، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتقى نائب المحافظ مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التى تواجههم فى العلاج وطرق الحصول على الأدوية، كما وجه بحل مشكلة طبية لإحدى الحالات بالمعهد.

 

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محافظ المنيا

مساعدات عينية

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الحالات الإنسانية

معهد الأورام بالمنيا

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