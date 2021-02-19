"مياه القناة" تنهي أعمال صيانة 3 خطوط رئيسية في الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنتهاء فرق الصيانة الفنية بمنطقة فايد، من أعمال إصلاح كسر 6 بوصة على الطريق "الإسماعيلية السويس الصحراوى" والمغذى للمنطقة الواقعة ما بين "السساتر ومدينة أبو سلطان".

أضاف، رئيس شركة مياه القناة، كما تم الإتهاء من اصلاح خط 4 بوصات بقرية "كسفريت"، بإشراف المهندس عادل العمدة رئيس منطقة فايد وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع، وفى منطقة القنطرة شرق، أنهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة بإشراف اللواء محمد بهاء أعمال إصلاح كسر بخط مياه 4 بوصة بعزبة الغطوس.

وتابع "عصمت"، إن فريق شبكات المياه بمنطقة التل الكبير أنهى أعمال فصل الخطوط المغذية للوحدة الصحية بمنطقة وادى الملاك عن الشبكة القديمة من مواسير الاسبستوس لتهالكها، مؤكدا الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مشيرًا إلى أن شركة مياه القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارىء الشاملة بمحافظات القناة.

وطالب رئيس شركة مياه القناة، المواطنين ببالتواصل مع الخط الساخن 125 للإبلاغ عن أي عطل بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 او الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.