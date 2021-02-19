مصر تعمر بيوت الله.. افتتاح 32 مسجدا جديدا فى 7 محافظات اليوم

تفتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 32 مسجدا جديدا فى 7 محافظات، ضمن خطة الدولة لتعمير بيوت الله، بافتتاح عدد من المساجد وتطوير وتأهيل المساجد القديمة بكافة المحافظات.
"اليوم السابع" ينشر أسماء المساجد المقرر افتتاحها اليوم، وهى كالتالى:
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح
مديرية أوقاف سوهاج
2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة
3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا
4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما
5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا
6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة
7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا
8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة
9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام
10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته
11. الهدى – بندر الكرمانية
مديرية أوقاف الفيوم
12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق
13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي
14. الرحمة - الحصري - حلفه – إدارة اطسا
15. النزلاوي – إدارة اطسا
16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا
17. السعده البحري – إدارة اطسا
18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي
19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه
20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه
21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه
22. الصعايدة البحري – الصعايدة – إدارة الشواشنه
23. أبو بكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنه
24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه
25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني
مديرية أوقاف الشرقية
26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق
مديرية أوقاف المنوفية
28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا
29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف
مديرية أوقاف البحيرة
30. التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية
31. البحري أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية
32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود
يذكر أن وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم ، لتكون تحت عنوان : "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية" لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل ، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية ، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.
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