مسئول بشركة مقاولات حكومية: استكمال مشروعات مرافق بـ158 مليون جنيه بكفر الشيخ

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ واستكمال كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

وحول المشروعات التى تستكملها شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، كشف المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة ل" اليوم السابع" أن الشركة حريصة على استكمال كافة المشروعات فى مختلف المحافظات، لافتا انه جارى تنفيذ والتسليم المبدئى لعدد من مشروعات الصرف الصحى لمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 158 مليون جنيه منها مشروعات الصرف الصحى لقرى شنو ، ابو طبل ، دمنكة ، كفر السردان ، كفر مجر،محلة موسى ومحلة ديلى بتكلفة 128 مليون جنيه.

أضاف المهندس محب سالم ، انه جارى تنفيذ وتسليم مشروع الصرف الصحى لقريتى البنايين وكفر البرلس بالمحافظة ذاتها بتكلفة 30 مليون جنيه، لافتا أن المشروعات تم تسليمها مبدئيا فى اطار تقديم الخدمة للمناطق المحرومة بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.