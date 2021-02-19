مسئول أمريكى: واشنطن تعتزم قبول دعوة الاتحاد الأوروبى لإجراء محادثات مع إيران

واشنطن (رويترز)

قال مسؤول أمريكى رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع إيران إذا وجه الاتحاد الأوروبى دعوة لذلك، راسما مسارا دبلوماسيا محتملا لاستعادة اتفاق إيران النووى المبرم عام 2015.

وقال المسؤول لرويترز، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، عقب محادثات بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا "نحن مستعدون للمشاركة إذا عُقد مثل هذا الاجتماع".

وفى وقت سابق، قال مسؤول كبير فى الاتحاد الأوروبى إنه مستعد للدعوة إلى اجتماع بين أطراف الاتفاق، وهى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.