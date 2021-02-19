مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور تعاود أنشطتها بعد افتتاح مبانيها الجديدة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تقديم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى لمدارس التربية الخاصة والنوعية، وذلك لتنمية مهارات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف، أنه تم إقامة مدرسة النور للمكفوفين بمدينة دمنهور وفقا للمعايير والمواصفات القياسية بتكلفة نحو 15 مليون جنيه، وذلك لخدمة الطلاب المكفوفين بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تطبيق أعلى معدلات التأمين والحماية المدنية بمدرسة النور للمكفوفين، وذلك لتحقيق الأمن والسلامة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما أكد جودة أبو زيد، مدير مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، أن المدرسة هى الوحيدة بالمحافظة التى تقدم الخدمات التعليمية للطلاب المكفوفين.

وأضاف أنه جار استعادة كافة الأنشطة الفنية والرياضية بشكل كامل بعد افتتاح المبانى الجديدة للمدرسة الملتحق بها 121 طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية .

وأوضح مدير مدرسة النور للمكفوفين، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الإبداع بدمنهور التابع لوزارة الثقافة لتنمية مهارات والقدرات الفنية للطلاب خاصة المشغولات اليدوية.

يذكر مدرسة النور للمكفوفين مقامة على مساحة 835 مترا مسطحا وتتكون من ملحقين تعليمى وسكنى وبها إقامة داخلية للطلاب.