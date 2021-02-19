محافظ كفر الشيخ يكرم رئيس المنطقة الأزهرية لبلوغه سن المعاش.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لبلوغه سن المعاش، مشيداً بجهوده المبذولة خلال فترة رئاسته للمنطقة الأزهرية، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة، جاء ذلك بحضور حسام رجب، الوكيل الثقافي للمنطقة.

كما شهدت المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ حفل تكريم الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، معبرين عن شكرهم لجهوده المبذولة خلال مسيرته العلمية بالأزهر الشريف ورفعة شأن العملية التعليمية بأزهر كفر الشيخ، شاكرين له حسن تعاونه، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أن منطقة كفر الشيخ الأزهرية، شهدت عقد المقابلات للمتقدمين للوظائف الإشرافية بالإدارات التعليمية الأزهرية بحضور لجنة تمثلت أعضاءها من بعض قيادات ديوان المنطقة، برئاسة حسام رجب، الوكيل الثقافي للمنطقة، بمشاركة قادة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير المقابلات والمشاركة في تقييم المتقدمين لها.

وحددت مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، لوظائف شيوخ المعاهد، وتوجيه الرياضيات، وتوجيه الجغرافيا، وكيل إدارة فوه، ووكيل إدارة مطوبس، التوجيه الشرعى، والتوجيه العربى، وتوجيه التربية الاجتماعية، ومدير إدارة بلطيم، ووكيل إدارة الحامول، ووكيل إدارة قلين، بحضور أعضاء لجنة التقييم بديوان المنطقة، مديري المراحل، ومدير فرع الشؤون القانونية بالمنطقة.



تكريم شيخ المنطقة تالازهرية



جانب من التكريم



حفل التكريم للنجار