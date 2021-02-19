اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تطوير محيط سوق الأسماك وبازار وشارع الصباح بحى العرب .. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:29 م
محافظ بورسعيد: تطوير محيط سوق الأسماك وبازار وشارع الصباح بحى العرب .. صور
بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الجمعة، عن استمرار العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حى العرب تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية التى يشهدها حى العرب، وكافة أحياء المحافظة ، موضحا أنه جارى العمل فى رصف وتطوير الشوارع المحيطة بسوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد الجديد و شارع الصباح وذلك لتتناسب مع طبيعة المشروعات الخدمية بهذه المناطق.
 
وأشار محافظ بورسعيد، إلي أن العمل فى تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد يتم على أعلى مستوى لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاذدحام نظرا لما تشهده هذه المنطقة من إقبال كبير للمواطنين للحصول على المنتجات الغذائية من الاسواق وباعتبارها من المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة، لافتا أنه يتم إعادة رصف هذه الشوارع والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة  وأنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق للجدول الزمنى المحدد .
 
 
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تطوير الشوارع في حي العرب 

تطوير-شارع-الصباح-بحى-العرب-فى-بورسعيد-(2)
أعمال التطوير

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تطوير حي العرب

سوق-الأسماك-فى-بورسعيد
سوق الأسماك فى بورسعيد

سوق-الأسماك
سوق الأسماك

 


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