محافظ بورسعيد: تطوير محيط سوق الأسماك وبازار وشارع الصباح بحى العرب .. صور

وأشار محافظ بورسعيد، إلي أن العمل فى تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد يتم على أعلى مستوى لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاذدحام نظرا لما تشهده هذه المنطقة من إقبال كبير للمواطنين للحصول على المنتجات الغذائية من الاسواق وباعتبارها من المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة، لافتا أنه يتم إعادة رصف هذه الشوارع والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة وأنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق للجدول الزمنى المحدد .



تطوير الشوارع في حي العرب



أعمال التطوير



تطوير حي العرب



سوق الأسماك فى بورسعيد



سوق الأسماك