محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 147 من قروض مشروعات شباب الخريجين بـ92.290 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 147 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يناير 2021 وذلك بإجمالى 950 ألف جنية موزعة على 14 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 48 شاب وفتاة" 22 من الذكور - 26 من الاناث"، وذلك لإقامة مشروعاتهم ، مضيفا أن ذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 92.290 مليون جنيه استفاد منها 11979 شاب وفتاة" 5743 ذكور - 6236 أناث" .

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ومما يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر .

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،

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