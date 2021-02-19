محافظ البحر الأحمر تستكمل جولاتها بمرسى علم بتفقد قرى برنيس وأبو غصون.. صور

والتقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ القري وناقشت معهم أهم المقترحات التى تتضمن رفع المعاناه عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، وأكدت لهم أن الدولة تساهم بشكل كبير فى تنمية المناطق النائية، ومرت نائب المحافظة على الوحدة الصحية لقرية حماطة، حيث استمعت إلى طبيب الوحدة.

كذلك تفقدت نائب محافظ البحر الأحمر برفقة واللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم وعربان وشيوخ قرية حماطه، حيث تبعد قرية حماطة عن المدينة بحوالى 120 كيلو متر، وإنه يتم التواصل مع العربان بصفة مستمرة ، فضلا عن الزيارات الدورية خلال العام ، لدعم المنطقة بالسلع الغذائية ومتطلبات الحياه اليومية ، وذلك من خلال المشاركات المجتمعية التى تساهم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمدينة .

واستكملت نائب محافظ البحر الأحمر جولتها بالمرور على الوحدة الصحية بتجمع عرب صالح الذى يبعد عن المدينة بحوالى 150 كيلومتر، وزيارة لقرية ابوغصون، وذلك في إطار الزيارات المستمرة لكافة المناطق.