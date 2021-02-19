محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بتوفير وحدات سكنية لسكان العقار المائل بكوم الشقافة

الإسكندرية جاكلين منير

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، بأهالى العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حى غرب ليحمل لهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير لـ8 الأسر المتضررة.

وأوضح المحافظ، أنه بعد رفع شكوى الأهالى إلى الرئيس أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالى، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وأضاف أنه بدءا من غدا سيتم نقل الأسر إلى شقق بشائر الخير.

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالى المتضررة بالعقار المائل، لافتاً إلى أنه سبق وقد استجابة الرئيس إلى السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.

وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى تواجهها فى كافة القطاعات لا تبخل بأى جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الدائرة والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب.