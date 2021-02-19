محافظ أسيوط يستعرض إنجازات مشروعات حياة كريمة ويوجه بتكثيف الجهود لإنهاء المتبقى

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا لافتا إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير تلك القرى بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وذلك فى إطار التنمية المستدامة لرفع قدرات البنية الأساسية وتطوير القرى من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية سعياً لتغيير واقع الحياة مواطنيها إلى الأفضل وعلى نحو شامل وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة وخاصة فى محافظات الصعيد.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تتم بالقرى الأكثر احتياجًا ومتابعة تنفيذ المشروعات للوقوف على الاحتياجات وتذليل العقبات للانتهاء منها فى أسرع وقت لافتا إلى أن المبادرة تعتبر أكبر مشروع قومى تقوم به الدولة والذى تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها فى 150 قرية على مستوى المحافظة فى مرحلتيها الأولى والثانية مما سيحدث تغيير شامل بتلك القرى ويعود على المواطن بشكل مباشر ويكفل له مستوى معيشى كريمة.

وفى هذا الإطار قام المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من القرى الأكثر احتياجًا بمركز الفتح لجعلها قرى نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يرافقه عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحى صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولى المتابعة بالمركز حيث تفقد نائب المحافظ أماكن تركيب الكابلات ومحولات الكهرباء الجديدة فضلا عن أعمال تدبيش وتبطين الترع بالمركز مؤكدًا أن العمل يجرى فى إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بالقرى المستهدفة.

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعضاء فريق مبادرة "شباب يدير شباب - YLY" والتى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعلى عبدالله رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة .

بدأت فعاليات لقاء الشباب بالسلام الوطنى ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور أعقبها كلمات للشباب وعرض لبعض الأفكار والمقترحات التنموية للتعرف على الخطط المستقبلية الموضوعة وما يتم تقديمه من مجهودات وخدمات فى هذه القطاعات تلاها جلسة حوار مفتوح بين المحافظ والشباب للرد على الاستفسارات ومناقشة المشكلات وتبادل الأراء والأفكار لوضع الحلول المناسبة لها.

وأشار المحافظ – خلال اللقاء - إلى مواصلة عقد لقاءات الشباب بصفة دورية ابتداءًا من الأسبوع القادم مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للاستماع لأرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم والرد على استفساراتهم والحرص على دراسة التوصيات التى نخرج بها فى كافة القطاعات الخدمية للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء والمشاركة فى التنمية والبناء للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة وتفعيل دورهم فى صنع القرار تحقيقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

واستعرض المحافظ فعاليات ومشروعات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يأتى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة حيث يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولى المشروع القومى بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولى جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.

أعلن المحافظ دعمه الكامل لمبادرة "شباب يدير شباب" والتى تعتمد على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين فى كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا منوها إلى تذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التى تنفذها المبادرة.

ووجه المحافظ بتفعيل الأنشطة والاهتمام بالأعمال اليدوية للشباب وتفعيل تدريبات الدمج للمعلمين وإجراء المسابقات والأنشطة المختلفة فضلاً عن تكريم ذوى الهمم فضلاً عن الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتنفيذ حملات التطهير والتعقيم بالمنشأت التعليمية والمدارس حفاظاً على صحة الطلاب والعاملين بهذا القطاع الهام مضيفاً أن ضرورة التنسيق بين مسئولى التربية والتعليم والوحدات المحلية بالقرى والمراكز لإزالة الإشغالات والمرافق أمام المدارس وتنفيذ حملات نظافة ورفع القمامة بصفة دورية فضلًا عن إجراء الصيانة اللازمة لبعض المدارس وتجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة.



نائب المحافظ يتابع مشروعات حياة كريمة بالفتح