محافظة الغربية تصدر بيانا بشأن الهبوط المفاجئ بشارع الترعة بحى ثان المحلة

الغربية عادل ضرة

تعرض شارع الترعة بحى ثان المحلة الكبرى مساء أمس الخميس لهبوط مفاجئ، ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على الفور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة مراجعة العقارات المجاورة ، كما وجه بمعاينة الموقع من خلال لجنة فنية مشكلة من الدكتور محمد الغريب صقر الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا ، المهندس خلف محمد عبد الرحيم مدير مديرية الإسكان بالغربية والمهندس على سالم مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة والتى انتهت من أعمالها فجر اليوم.

وتبين للجنة حدوث هبوط مفاجئ فى منتصف الشارع نتيجة انهيار غرف التفتيش وكسر فى خط المياه الرئيسى بعمق متر وبطول 25 متر والتى تقوم بتنفيذه إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى، كما تلاحظ للجنة عدم تأثر أياً من العقارات المجاورة، وأوصت اللجنة بالردم الفورى لموقع الانهيار وإجراء سند بصفة عاجلة لجوانب الانهيار حفاظاً على سلامة المنشآت المجاورة، مع تحمل الجهات المنفذة رد الشيء لأصله طبقاً للمواصفات الفنية.

وتؤكد محافظة الغربية أن العقارات المجاورة لم تتأثر نتيجة الهبوط، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تتابع على مدار الساعة العقارات المجاورة فى حالة ظهور أى مؤشرات للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المنفذة وجارى ردم الموقع حتى ساعته.