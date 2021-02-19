متظاهرة تفقد عينيها فى احتجاجات اسبانيا.. وكتالونيا تحقق بعد اتهام الشرطة

فاطمة شوقى

انتشرت حالة من الفوضى والاشتباكات خلال احتجاجات كبيرة فى إسبانيا بسبب اعتقال مغنى الراب بابلو هاسل المدان بإهانة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، والنظام الملكى، على تويتر ، وتحقق السلطات الكتالونية الآن فى سبب فقدان متظاهرة لعينيها وإما إذا كان السبب ارتطام قذيفة من الشرطة.



متظاهر اسبانى

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عاما وتخضع اليوم الجمعة لعملية جراحية فى عيادة المستشفى.

وكان المتظاهرين اتهموا رجال الشرطة الكتالونية "لوس موسوس" بأنهم يقذفون الأشياء ويشكلون متاريس ضدتهم من أجل منعهم من التظاهر، فى الوقت الذى اتهم فيه الشرطة المتظاهرين بأنهم يلقون الحجارة والزجاجات والألعاب النارية

كما تجمع مئات الأشخاص وسط مدريد للمطالبة بالإفراج عن هاسيل المعتقل في ليدا لقضاء العقوبة التي أصدرتها المحكمة الوطنية في جريمة تمجيد الإرهاب والشتائم والقذف بعد نشر رسائل تهديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها شعار "اختطفتهم الدولة" كل واحد في الشارع! دعونا نتغلب على حريتهم! 'أو' بابلو هاسل ، ليبرتاد "الحرية" ، بدأ التركيز بجو احتفالي تحت هتافات للمطالبة بالإفراج عن مغني الراب الكتالوني من السجن.

واعتقلت الشرطة الكتالونية 8 أشخاص على الاقل، كما كانت هناك أعمال شغب فى مدن كتالونية آخرى مثل تاراجونا وفالنسيا.في إحدى المرات ، أحرق متظاهرون ملثمون الشوارع وألقوا الزجاجات على شرطة مكافحة الشغب ، التي قامت بدورها بشحنها بالكرات المطاطية والغاز المسيل للدموع. استمرت المشاجرات عدة ساعات.

وقال عمدة مدريد المحافظ خوسيه لويس مارتينيز ألميدا "العنيفون والذين لا يقبلون القواعد ليس لهم مكان في مجتمعنا، أنا أدين العنف بشدة".