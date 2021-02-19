ماذا يحدث إذا تجاهلت مشكلة تسوس الأسنان؟

ندى سليم

مشاكل تسوس الأسنان من أكثر الآلام التي تؤرق أصحاب الأسنان الحساسة، والتي ينتج عنها مضاعفات خطيرة إذا لم يتم معالجة مشاكل التسوس من خلال الحشو، فعندما تترك تجويفا دون علاج يمكن أن يتسبب في مزيد من التسوس ويؤدي إلى مضاعفات الأسنان التي قد يصعب علاجها.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "انسايدر"، فإن ظهور التجويف الذى يعد سببا رئيسيا لمشاكل التسوس قد يتكون عندما تتعرض لبكتيريا ضارة في فمك والتي تأتى من خلال تناول الأطعمة السكرية أو الحمضية، مما يؤدى إلى إزالة المعادن من مينا الأسنان ، مما يجعلها ضعيفة وعرضة للتسوس، والتي تؤدى الى إصابة الأشخاص بجفاف الفم .

ومن أهم العلامات التي تدل على اصابتك بالتسوس:



1.رائحة الفم الكريهة

2.التهاب اللثة حول السن

3.بقع بيضاء أو بنية على السن

4.ثقب واضح في سنك

وتناول التقرير مخاطر إهمال مشاكل التسوس على صحة اسنانك، فعندما يتكون التجويف داخل الاسنان تصاب مينا الأسنان بالضعف نتيجة تراكم البلاك على أسنانك، و المينا هي الطبقة الخارجية الواقية من الأسنان وفى تلك المرحلة قد لاتشعر بأي ألم أو حساسية.

وتأتى المرحلة الثانية عندما يبدأ مينا الأسنان بالتحلل وينتشر إلى الطبقة الوسطى من أسنانك، والتي تسمى العاج، ثم ينمو التجويف إلى الطبقة الأعمق، حيث يؤثر على أعصابك، وتبدأ مشاكل التسوس تزيد عندما يتسبب اللب المصاب في تكوين خراج ، والذي عادة ما يكون مؤلمًا ويمكن أن يسبب حساسية لدرجة الحرارة، و في هذه المرحلة ، قد يحاول طبيب أسنانك حفظ سنك بقناة الجذر ، ولكن إذا لم يتمكن من ذلك، فلابد من التخلص من خلع السن.

ولابد من حل مساكل التسوس لأنها إذا استمرت بالنمو قد يصل الى عصب السن، والذى يمكن أن يتسبب في تلف الأسنان بشكل أكبر والعدوى، وفقدان الأسنان، فقد يؤدي ترك التجويف دون علاج إلى مضاعفات أكثر خطورة، وفي حالات نادرة جدًا إذا لم يتم علاج العدوى من الأسنان المتحللة بشكل صحيح ، فقد تنتشر إلى دماغك وقد تكون قاتلة.