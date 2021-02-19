اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 03:25 ص
خالد صلاح
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لبنان تسجل 2730 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 7 .348 ألف حالة

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:00 ص
لبنان تسجل 2730 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 7 .348 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بيروت أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 348 ألفا و793 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 54 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 4206 حالات، فى حين يرقد 918 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 289 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14901 فحص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

 


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