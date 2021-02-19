اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 08:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: اتحاد المسلمين يقرر اغلاق المساجد تحسبا لانتشار الإصابات بكورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:36 ص
كوريا الجنوبية: اتحاد المسلمين يقرر اغلاق المساجد تحسبا لانتشار الإصابات بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات فى كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

 

وأكد الاتحاد الذى يوجد مقره فى مسجد سيئول المركزى فى إعلان على موقعه الالكترونى اليوم موضحا أن القرار يأتى استجابة لتوصية المقر المركزى لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار فى وضع تفشى كوفيد-19 فى القريب العاجل.

يشار إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 من بين زوار المساجد والمصليات وصل الى 44 مصابا فى البلاد حتى اليوم بعد أن انطلقت العدوى من مسجد أن-سان جنوب سيئول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريبا من ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين فى مساجد يونغ-إن وبينغتيك وداجون حتى الآن.

 


كوريا الجنوبية

اتحاد المسلمين

اغلاق المساجد

الإصابات بكورونا

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة