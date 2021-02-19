كوريا الجنوبية: اتحاد المسلمين يقرر اغلاق المساجد تحسبا لانتشار الإصابات بكورونا

سول أ ش أ

أقر اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات فى كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وأكد الاتحاد الذى يوجد مقره فى مسجد سيئول المركزى فى إعلان على موقعه الالكترونى اليوم موضحا أن القرار يأتى استجابة لتوصية المقر المركزى لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار فى وضع تفشى كوفيد-19 فى القريب العاجل.

يشار إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 من بين زوار المساجد والمصليات وصل الى 44 مصابا فى البلاد حتى اليوم بعد أن انطلقت العدوى من مسجد أن-سان جنوب سيئول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريبا من ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين فى مساجد يونغ-إن وبينغتيك وداجون حتى الآن.